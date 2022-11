En Je - Poétique de la rupture

Dans son premier recueil de poésie, Ingrid Richard invite tous ceux qui ont connu une peine de coeur - une rupture, un divorce... - à embarquer pour un voyage intérieur fait de nombreuses escales... comme la traversée d'une intimité en rupture avec elle-même, d'un "en je" plongé dans une quête d'amour et de confiance en soi - chemin pavé de doutes et de lumières à l'image des reliefs de la vie et des mouvements du coeur -, quête intimiste à dimension universelle. L'enjeu pour la petite fille, qui a grandi, devenue épouse et mère avant d'être femme, est bien de se (re)trouver, de se reconstruire et de sublimer ses angoisses, sa solitude et ses maux à travers ses "en jeux" de mots, ses "é-cris" . En plus de ce sublime et captivant voyage intérieur, la poétesse, native et amoureuse de La Réunion, offre aux lecteurs un voyage insulaire. Dépaysement garanti.