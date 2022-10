10 témoignages de chrétiens persécutés en Inde

"C'est ta faute ! Tu as tué mon fils avec ta sale foi ! Je vais te découper en morceaux ! " Après la mort de son mari, c'est en ces termes que Kusum est menacée de mort par son beau-père hindou, une hache à la main. L'histoire de Kusum est l'une des nombreuses histoires recueillies par l'auteur auprès des chrétiens persécutés en Inde. Leurs témoignages, émouvants et sincères, racontent comment ils continuent à suivre Jésus avec courage, malgré leurs doutes, leurs peurs et leurs souffrances. Découvrez ce que Dieu est en train de faire dans son Eglise en Inde. Laissez ces témoins vous encourager dans votre vie de prieère, dans vos épreuves et dans votre partage de l'Evangile ! Ce livre a changé ma vision sur bien des choses. J'ai été bouleversée par les témoignages de ces chrétiens si loin de nous mais si proches du cÅur de Dieu.