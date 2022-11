L'Amour, la Pierre angulaire de la sanctification

A l'Ecole de la sanctification, les coeurs sont préparés à bâtir et à vivre une vie de sanctification véritable, et cela ne peut se faire sans parler du pilier fondamental qu'est l'amour. La sanctification étant l'obéissance à Dieu à tous égards, le socle de cette obéissance ne peut être que l'amour. L'ignorance de cette vérité fondamentale serait tout simplement synonyme d'échec sur le chemin de la sanctification. Il est donc clair qu'on ne peut pas se passer de l'amour - vrai et inaltérable - dans les relations que nous entretenons avec Dieu et avec notre prochain. Après avoir partagé ses connaissances et ses réflexions sur la sanctification dans son premier ouvrage, L'Ecole de la sanctification (Jets d'Encre, juin 2022), Alvares Boti s'intéresse à un autre grand sujet : celui de l'amour, car c'est seulement en le comprenant et en le vivant que l'on pourra véritablement ressembler à Dieu et connaître le vrai bonheur. En s'appuyant sur de nombreux extraits bibliques, il se pose une nouvelle fois en guide spirituel et décodeur des écritures invisibles.