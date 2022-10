Guide de l'art contemporain urbain 2022

Le Street Art pour Point Cardinal La quête de repères nous anime tous moment où de nouveaux paradigmes politiques, économiques et énergétiques s'imposent à nous avec force. Dans cette quête sans fin de repères, le Street Art s'approprie les symboles et les rites issus de grandes religions monothéistes, et confronte le sacré au profane. Toujours en quête de repères, Lille et ses hot spots sont l'étoile du Nord du Street Art. Nous trouvons aussi des repères dans la diversité créative des Street artistes. Nous rencontrons Hendrik Beikirch et ses représentations noires d'humains aux expressions singulières, Takeru Amano à la poésie colorée et au regard particulier sur les femmes, et Amandine Urruty aux mondes fantasmagoriques. Pour compléter le panorama, Buff Monster avec ses Melty dégoulinants, et Nebay et ses représentations colorées ont des styles si reconnaissables. Le Street Art, une pierre angulaire créative.