Destins de vikings

Deux romances historiques sur la thématique Viking ! La Viking et le Picte Jamais Inga n'aurait cru être trahie par l'un des siens sur le champ de bataille ! Et pourtant, c'est bien à cause d'un Viking qu'elle se retrouve blessée, coincée dans le monastère qui l'a recueillie, et à la merci d'un Picte vivant parmi les moines. Solitaire et ombrageux, Taran tient entre ses mains la vie de la jeune skjaldmö, mais hors de question qu'il la détourne de ses projets de vengeance ! Elle obtiendra réparation par les armes, au prix de sa vie s'il le faut... et de son coeur, qui s'éveille auprès de Taran à des émotions nouvelles... Coeur de berserker Alors qu'elle s'apprêtait à épouser le fiancé choisi par son père, Derilia, fille de roi picte, voit sa vie basculer. En un éclair, une cohorte de Vikings déferle dans le village en fête en pillant tout sur son passage. Lorsque l'un d'entre eux la sort de sa cachette et qu'elle croise son regard impérieux, Derilia voit sa dernière heure arriver. Pourtant, cet étranger aux yeux clairs l'épargne et l'emmène comme captive. Résolue à cacher son rang de princesse autant qu'à fuir, Derilia sent pourtant sa résolution vaciller face au berserker mystérieux et protecteur qui semble pouvoir lui faire découvrir tant de délices inconnus...