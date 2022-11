Nos coeurs sous les flocons. Noël en Australie ; Un invité pour Noël ; Une passion sous la neige

Noël en Australie, Margaret Way Pour faire plaisir à sa cousine, Sienna accepte de l'accompagner en Australie. Mais, si elle s'attendait à être éblouie par les paysages grandioses de l'Outback, elle n'avait pas prévu qu'elle le serait aussi par leur hôte ! Blaine Kilcullen est l'homme le plus séduisant qu'elle ait jamais rencontré... Un invité pour Noël, Marion Lennox Si Meggy ne trouve pas une chambre d'hôtel pour William, son intransigeant patron bloqué en ville par une grève aérienne, elle perdra son travail, c'est certain. Mais en cette période de Noël, tout est complet. Dans l'impasse, elle ne voit bientôt d'autre solution que de convier William à passer les fêtes... avec elle. Une passion sous la neige, Jennie Lucas Dès qu'elle fait la connaissance de Maksim Rostov, Grace sent un frisson la parcourir. Pourtant, elle a toutes les raisons : n'est-il pas le rival de son patron ? Aussi, Grace ne peut-elle faire taire le doute en elle : le hasard a-t-il vraiment présidé à leur rencontre, ou bien Maksim cherche-t-il à se servir d'elle ?