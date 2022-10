Transfuge N°162 : Grégoire Bouillier - novembre 2022

Ce nouveau numéro de novembre est axé autour des prix littéraires d'automne, nous mettrons donc en avant l'écrivain Grégoire Bouillier pour Le coeur ne cède pas aux éditions Flammarion, toujours en lice pour Le Prix Goncourt 2022 qui sera annoncé le 4 novembre. En littérature, nos lecteurs trouveront également des portraits d'auteurs en lice pour de nombreux prix : Emma Becker pour L'Inconduite chez Albin Michel et Tristan Jordis pour Le Pays des ombres chez Stock. En cinéma, c'est un réalisateur ukrainien, repéré à la Quinzaine des réalisateurs de Cannes qui ouvre nos pages ciné pour son film Le serment de Pamfir, en salles le 2 novembre. Et pour finir, beaucoup de films partenaires ce mois-ci et relayés dans nos pages cinéma : Rimini, Ariaferma, Juste une nuit etc.