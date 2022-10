Djinns Tome 4 : Les Exaltés

Contrairement à ce que Ceylan et Ildrys pensaient, l'ancien chef de la guilde des assassins n'était pas la plus grosse menace qui guettait Alberial. Le vent s'est levé à l'est, et Hóng Yù entend bien profiter de l'absence du couple royal pour s'approprier la Terre Morte et unifier ainsi son empire. Une seule solution pour tenter de contrecarrer ses plans : le jeu des alliances. Du moins, si Alberial parvient à résister assez longtemps. A l'heure de l'ultime confrontation, Ceylan et Ildrys devront donner le meilleur d'eux-mêmes s'ils veulent sauver leur foyer, et cela pourrait bien impliquer d'en recourir à un pouvoir dépassant tout ce qu'ils auraient pu imaginer. "Ce sera à vous de planter les prochaines graines d'Al'Ard Almayta". #Magie #Djinns #Complot #Famille #MM