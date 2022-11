Troubles neurocognitifs en orthophonie

Ce livre donne toutes les informations sur les troubles neurocognitifs et leur prise en charge orthophonique. Il détaille les dernières pratiques depuis leur évaluation jusqu'aux stratégies de rééducation. Tout pour la pratique orthophonique ! La référence indispensable en orthophonie de l'adulte. Les deux tomes de ce livre regroupent une équipe internationale de 60 cliniciens et chercheurs pour vous livrer l'état de l'art de la neurologie adulte en orthophonie. Vous y trouverez : - l'examen exhaustif , sur les plans théorique et clinique, de nombreux domaines cognitifs (lexique, syntaxe, pragmatique, déglutition, fonctions exécutives) ; - l'analyse des pathologies les plus courantes rencontrées en orthophonie ; - toutes les recommandations de prise en soins , actualisées et rédigées par des experts reconnus dans leur domaine. D'une richesse incomparable et entièrement tourné vers la pratique orthophonique, ce livre intéressera : - les étudiants, qui auront accès aux données les plus fiables en neurologie ; - les orthophonistes, pour les guider dans l'évaluation des patients et leur prise en soins ; - tous les spécialistes de l'évaluation cognitive - et en particulier du langage et de la communication. Ce premier tome contient : 1. Données anatomocliniques 2. Aspect neuro-auditif : du décodage auditif vers le lexique 3. Du lexique à l'exécution motrice de la parole 4. Syntaxe 5. Communication et pragmatique 6. Langage écrit 7. Fonctions exécutives et mnésiques 8. Calcul 9. Aspects neurovisuels 10. Place des proches aidants dans l'évaluation orthophonique 11. Parole 12. Déglutition 13. Motricité de la face 14. Regards sur quelques pathologies évolutives 15. Regards sur les AVC, TC et processus tumoraux 16. Psychométrie clinique et outils 17. Bilan