Joy et le monstre marin

Dès 6 ans. Joy est une petite tortue marine qui aime l'aventure et les découvertes. Joueuse et rêveuse, elle n'est pas toujours très prudente, malgré les mises en garde de ses amis. Les fonds marins sont magnifiques, mais ils cachent aussi quelques dangers... Un conte écologique attrayant autour de la faune marine et de la tortue verte, en particulier, qui vit dans les eaux chaudes ou tempéreés des océans et des mers.