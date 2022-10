Devil's Lycans Tome 1 : Teekon

Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur les loups-garous ! Veuve depuis plus d'un an et mère de deux jeunes enfants, Brynn Silverwood peine à joindre les deux bouts. Quand elle se résout à accepter un complément de revenu dégradant, elle voit à nouveau sa vie voler en éclat. Mais rien jusqu'à maintenant ne l'avait préparée au monde dans lequel elle va évoluer dorénavant. Ni au biker sexy en diable, jumeau de son défunt mari et Président des Devil's Lycans MC. Un nom de club très révélateur quant à la véritable nature de ses membres. Comment reprendre le cours de sa vie quand des vérités éclatent et que des secrets sont révélés ? Comment lutter contre ce lien mystique qui semble la conduire tout droit dans les bras de ce chef de meute ténébreux et Président de club impitoyable ? Et quelle est cette menace qui semble planer sur elle et ses enfants telle une épée de Damoclès ?