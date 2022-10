Satire, étude sociale, document sociologique, récit littéraire, exploration des moeurs, Inventaire des idoles présente un Sénégal à la fois ancien et moderne, dynamique et fragile. Avec son regard décalé et son écriture instinctive, précise et fine, Elgas signe des portraits parfois acérés, parfois tendres, des grands et des petits de ce monde sénégalais, d'Abdoulaye Wade à Macky Sall, de Sadio Mané à Fatou Diome, en passant par Coumba Gawlo ou Cheikh Yérim Seck. L'ensemble des chroniques qui constituent ce recueil a été publié sur SenePlus. com et Sentract. sn. L'ouvrage saisit les nuances d'un pays en mutation, attaché à ses repères mais désireux d'embrasser le monde. Balayant des thèmes variés, arts, sujets liés au passif colonial, politique, sport, économie, ce livre reconstitue le puzzle des fiertés et des errements d'un pays à travers ses symboles, produisant un ensemble essentiel pour découvrir le ventre du Sénégal et de sa diaspora.