Libération et guérisons multidimensionnelles - A la découverte de l'Homme nouveau...

L'auteur a rédigé cet ouvrage en se laissant guider par son âme et les Guides de Lumière. Son enseignement est important. En ces temps de mutation, il nous explique comment faire face à des énergies, des entités et des phénomènes qui peuvent être très déstabilisants pour nous. Au moyen d'exercices pratiques, il nous apprend à utiliser nos différents champs vibratoires afin de pouvoir communiquer avec les Guides de Lumière, les entités, notre âme et qu'il appelle le "Je Suis" . Comment nous libérer de l'influence et de l'emprise que nos multi-dimensionnalités exercent sur nous, alors qu'elles expérimentent la vie ailleurs ? Pouvons-nous communiquer avec elles ? Peuvent-elles nous aider, nous conseiller et nous enseigner dans notre incarnation présente ? La guérison de l'une d'elles, engendre-t-elle la guérison de toutes les autres ? Quelle est la part du libre arbitre dans l'expérimentation terrestre ? Peut-on communiquer avec notre âme, et peut-on agir contre sa volonté ? Que se passe-t-il au moment de notre "mort" ? Sommes-nous "vibratoirement" influencés par ce qui nous entoure (lieux, objets, entités, etc.). Quel est l'impact vibratoire de l'environnement sur notre santé, sur notre bien-être ? Pouvons-nous détecter et corriger les énergies subtiles, qui peuvent être perturbatrices pour un habitat et ses "occupants" ? Voilà des questions importantes auxquelles l'auteur apporte des réponses concrètes. A la fin de l'ouvrage, il nous enseigne comment procéder, pour que nous devenions des acteurs conscients de notre propre évolution, ici et maintenant.