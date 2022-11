La collection "Le Cercle des Vivants" : A deux pas de Notre-Dame de Paris, Aurélie Chalbos, thérapeute et fondatrice de la Cité des Consciences, accueille les témoignages des initiateurs d'une révolution silencieuse. Dans cette collection nous en publions des moments précieux qui peuvent nous inspirer en ces temps de grandes transformations. Le livre : Jean-Philippe de Tonnac partage son cheminement depuis ses expériences d'anorexie. Il passe par des remises en question fondamentales : l'écriture comme remède, une critique du masculin et une valorisation du féminin, la santé en temps de pandémie et les pratiques de crémation désacralisées dans les cimetières parisiens. Il affirme que l'aliénation de notre réalité physique a conduit notre société à un nihilisme destructeur qui se manifeste par de la violence contre la planète et contre nous-mêmes. Habiter son corps en ami est le premier pas vers la guérison et l'approche du mystère de la vie.