Mes matériaux cricut . 100 % cuir et simili

Maîtrisez tous les aspects du cuir et simili ! Apprenez à maîtriser les matériaux que peuvent découper les machines Cricut, et réussissez toutes vos créations grâce à l'expertise de la blogueuse Anne-Sophie Gouverneur, pour qui l'univers des Cricut n'a plus de secrets ! Le cuir et le simili sont des matériaux qui permettent de réaliser de superbes créations. Grâce à cet ouvrage, découvrez les différents outils pour les travailler, les cuirs conseillés et les paramétrages précis pour la découpe. Réussissez tous vos projets en suivant les étapes pas à pas. Découvrez les meilleures astuces face aux nombreuses spécificités de ce matériau !