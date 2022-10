L'Automne, III. Allegro

Le tueur à gages le plus cher du monde vient de frapper une cible mineure en plein Paris, sous l'oeil des caméras, de la police et d'une petite foule frigorifiée. Il n'en fallait pas plus pour réveiller Tiburce Salomé, policier sur la touche, obsédé par ce tueur fantôme, mettre en branle le commissaire Mathan, sorte d'ours colérique et son équipe de chiens de chasse atypiques, de lui adjoindre un vieux barbouze et un journaliste déguenillé et de lancer tout ce petit monde en bon ordre sur une piste sans indices. Mais ce qui n'était qu'une enquête compliquée va vite se transformer en un jeu rythmé par un peu de Vivaldi, un tueur hors de ses propres clous et des manipulateurs de l'ombre. Chez Mathan, on n'aime pas beaucoup jouer. Alors, pendant que tombent les corps percés de deux trous en plein front, l'équipe s'enfonce dans une partie de chasse où le gibier change selon les points de vue.