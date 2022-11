Roza the amazon. Roza l'amazone

Rosine Dubois est une mère célibataire de quarante-sept ans qui a survécu à un cancer du sein et qui a été abandonnée par son mari pendant le traitement. Les médecins ont été obligés de lui enlever la totalité du sein droit pour éviter qu'elle meure. Deux ans plus tard, elle tente de retrouver une vie normale, mais elle a du mal à supporter la pression que son entourage et la société font peser sur elle pour qu'elle ait de nouveau un corps normal. Son quotidien est chamboulé lorsqu'elle vient en aide à une jeune fille détenant un objet magique qui est poursuivie par une créature dangereuse. L'artefact choisit Rosine et la transforme en super-héroïne en lui donnant la force et les armes d'une guerrière amazone. Rosine Dubois is a forty-seven-year-old single mother who survived breast cancer and was dumped by her husband during treatment. Doctors were forced to remove her entire right breast to prevent her from dying. Two years later, she is trying to get her life back to normal, but she finds it difficult to cope with the pressure from people around her and from society to have a normal body again. Her life is turned upside down when she rescues a young girl with a magical object who is being chased by a dangerous creature. The artifact chooses Rosine and transforms her into a superhero, giving her the strength and weapons of an Amazon warrior.