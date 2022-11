Annales corrigées du CRPE. Edition 2022

Cet ouvrage propose : ? les sujets des trois e ? preuves donne ? s dans les trois groupements acade ? miques en avril 2022, soit 15 sujets pour vous entrai^ner ; - des commentaires et des e ? le ? ments de correction de ? taille ? s pour chacun de ces 15 sujets ; - une pre ? sentation de ? taille ? e des CRPE et de leurs e ? preuves ; - toutes les informations utiles a` votre inscription. Il s'adresse aux étudiants et aux professionnels préparant les concours de professeur des écoles.