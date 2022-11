Fibre optique et réseaux très haut débit. Réalités et perspectives

Ce livre présente les réseaux optiques très haut débit dans leur diversité. Chaque réseau est abordé dans sa spécificité. Les notions et les outils indispensables à leur compréhension sont décrits. Les liaisons sur fibre optique ainsi que des fonctions associées sont présentées de manière claire et pratique. De nombreux exercices corrigés illustrent les différents thèmes abordés. Ce livre est destiné aux étudiants du domaine des sciences et techniques de l'information ainsi qu'aux professionnels impliqués dans le déploiement des réseaux très haut débit.