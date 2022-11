Le premier roman graphique sur la vie d'Albert Einstein, le plus grand scientifique de tous les temps. Une chevelure folle, une langue tirée et un air effronté, une équation qui a changé le monde, des travaux utilisés par d'autres pour mettre au point la plus grande machine à tuer de l'histoire : voilà tout ce que la plupart d'entre nous connait d'Albert Einstein. Dans ce magnifique roman graphique, Jim Ottaviani, grand vulgarisateur scientifique, et l'illustrateur Jerel Dye, dressent le portrait intime de cette icône du XXe siècle. Derrière le vernis de la célébrité se cache un homme discret, coureur de jupons mais maladroit avec les femmes, génie de la physique, qui tâtonne, fait des erreurs, se remet en question et travaille énormément. Comment l'enfant curieux, capricieux et mauvais élève est-il devenu le savant le plus connu du monde ? Comment le jeune physicien contesté a-t-il fait ses preuves auprès de ses pairs ? La théorie de la relativité, E = mc... quels apports a-t-il eu pour faire autant avancer la science, ouvrant la voie à la physique quantique ? Comment ce grand humaniste a-t-il vécu ses dernières années, voyant ces travaux dévoyés ? Vie de famille et sacrifices, parcours professionnel mouvementé, amitiés et jalousies, explications claires et limpides de ses théories, rapport à la célébrité, à Dieu... : de la vie d'Einstein, rien n'est laissé de côté. D'un trait tendre en parfaite cohérence avec l'époque et le personnage, ce roman graphique passionnant promet aux amateurs de sciences et d'histoire de s'installer comme une vraie référence.