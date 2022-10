Tu sais faire ?

"Moi, je sais rouler ma langue. Et toi ? " Ainsi s'engagent des échanges animés sur ce que chacun sait faire... ou pas. Tous uniques ! Un scénario plein d'humour pour échanger sur les particularités de chacun alors que l'enfant souhaite ressembler aux autres. - Progressivement, les dialogues s'ouvrent sur la compréhension de l'autre, le respect des différences, l'entraide et, au-delà, les handicaps visibles ou invisibles. - Les illustrations, joyeuses et colorées, fourmillent de détails et de personnages que l'on se plaît à retrouver au fil des pages. - Un quiz final adapté aux jeunes lecteurs. Thèmes : différences, tolérance, respect, solidarité, humour, imagination, handicap, BD jeunesse