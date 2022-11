Analyse statistique de la « démocratie parlementaire » de la Roumanie

Le premier livre du politiste Mattei Dogan a été publié à Bucarest, en roumain, en 1946 : c'est une analyse statistique du système parlementaire roumain. L'étude contenait un certain nombre de choix méthodologiques qui inspireront les investigations qu'il mènera en France et aux Etats-Unis sur les élites parlementaires et le fonctionnement des pouvoirs au sein des régimes politiques contemporains. Cette analyse mérite d'être lue non seulement comme une recherche sur une partie de l'histoire roumaine peu connue, mais aussi comme l'ébauche d'une investigation profondément originale de science politique. Elle est publiée maintenant pour la première fois en version française.