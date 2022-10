Magical Bonds Tome 1 : Forgotten

C'est la panique au sein du Conseil des Magiques de Newtown et Lyra et ses deux cousines sont appelées à la rescousse pour aider à rétablir l'ordre. La jeune sorcière a du pain sur la planche pour préserver sa communauté, sa magie et ses règles. Surtout ses règles. La première ? La loyauté. Le clan passe avant tout. La seconde ? La magie n'est pas à prendre à la légère. La plus importante ? Ne jamais faire confiance aux vampires et rester loin d'eux. Comme si rétablir l'équilibre n'était pas suffisant, il y a Jack, l'homme de confiance de sa grand-mère. Froid, distant voire désagréable, il semble déterminé à lui rendre la vie impossible. Alors pourquoi se sent-elle irrémédiablement attirée par lui ? D'où vient ce sentiment étrange d'avoir déjà croisé ces yeux gris, de connaître ce rictus arrogant ou ces tatouages étranges ? Entre mystères, mensonges et non-dits, l'aventure ne sera pas de tout repos. Bienvenue à La Nouvelle Orléans !