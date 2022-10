Contes des royaumes oubliés Tome 4 : Le beau et la bête

Entre la belle et la Bête, le plus dangereux n'est pas celui que vous croyez... Il était une fois un chasseur de monstres à la beauté redoutable nommé Silas. Sans attaches et désabusé, il ne rêve que d'une chose : prendre une retraite anticipée. C'est pourquoi, lorsque le seigneur Gaston lui offre plus d'argent qu'il n'en a jamais vu pour lui ramener la tête d'une effroyable Bête, il accepte sans hésiter. L'affaire semble facile, puisque le monstre ne quitte jamais les ruines d'un château au fond de la forêt. Mais il aurait dû se méfier, car les apparences sont trompeuses... Piégé dans le château par un coup du sort, Silas doit élucider plusieurs mystères... Et décider si c'est la tête ou le coeur de la Bête qu'il veut remporter. #MM #conte #ennemies-to-lovers #magie #malédiction