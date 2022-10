Sur la route de Silver Plume

Emlyn Strickland, agent des services secrets, est peut-être nouveau sur le terrain, mais son talent pour identifier les faux billets de banque, aiguisé pendant dix ans au Trésor, n'est plus à prouver. Lorsque le faussaire August McKee profite illégalement de l'effondrement du marché de l'argent, son ancien confrère Darrow Gardiner partage cette information avec l'agent Strickland afin qu'ils puissent traquer l'ami qui a laissé Darrow pourrir en prison. Sa liberté promise en retour, Darrow est après quelque chose d'autre. Il veut récupérer son meilleur travail, des planches parfaites de 50 dollars, toujours entre les mains de McKee. Et avec un peu de ruse, il aura la seule chose qu'un McKee vengeur pourrait considérer comme un échange équitable : l'agent des services secrets dont le témoignage les a fait couler tous les deux. Cet objectif semble à la portée de Darrow après avoir sauvé Emlyn d'un assassin, gagnant ainsi sa confiance. Mais lors du voyage à travers le pays à la recherche de McKee, une autre tentative de meurtre laisse l'agent et le hors-la-loi bloqués à des kilomètres de Denver, sans personne sur qui compter à part l'autre. Confrontés à des agents renégats, à des mineurs en colère ainsi qu'à la menace grandissante d'un McKee riche et puissant, Darrow et Emlyn découvrent que se trouver dans des camps opposés de la loi ne les met pas à l'abri des dangers de l'amitié - ou d'une attirance plus intense qui pourrait forcer Darrow à choisir entre la réalité et la contrefaçon comme il ne l'a jamais fait auparavant.