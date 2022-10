The Lost Boys Tome 2 : Quand tu reviendras

Holden Parish a survécu aux terribles tentatives de ses parents de faire de lui "le fils parfait" . Après un séjour d'un an dans un établissement suisse pour se rétablir, il s'est juré de ne plus jamais se laisser piéger par quoi que ce soit - ou qui que ce soit. Brillant, mais brisé, il se réfugie dans l'alcool et le sexe sans lendemain, et utilise son sens de l'humour pour tenir les gens à distance. Il n'a qu'un an à passer dans la ville côtière de Santa Cruz avec son oncle et sa tante avant d'hériter de ses milliards et de pouvoir s'échapper. Disparaître. Tomber amoureux ne fait pas partie de ses plans. River Whitmore. Quarterback vedette de l'équipe de football de Central High, roi de la promo, M. Populaire, homme à femmes. Il mène une vie parfaite... mais tout cela n'est qu'un mensonge. Son père a déjà planifié l'avenir de River dans la NFL, tandis que ce dernier rêve de diriger l'entreprise familiale dans la ville qu'il aime. Mais la maladie de sa mère déchire sa famille et River devient la force qui les fait tous tenir. Comment pourrait-il briser encore plus le coeur de son père alors qu'il est déjà en morceaux ? La façade soigneusement fabriquée de River explose lorsqu'il rencontre Holden Parish. Un type qui s'habille de manteaux et d'écharpes toute l'année, boit de la vodka hors de prix et passe son temps libre à cambrioler des maisons pour le plaisir. Ils sont complètement opposés. River cherche une vie tranquille, loin des projecteurs. Holden préfèrerait se faire arracher des dents plutôt que de se ranger. Les démons de Holden et les responsabilités de River menacent de les séparer, tandis que leur indéniable attirance les écrase encore et encore, grandissant en quelque chose de profond et de réel, peu importe à quel point ils tentent d'y résister. Jusqu'à ce qu'une nuit terrible change tout.