Steele Sécurité Tome 5 : Ombres dangereuses

Devon "Shadow" Kane a choisi de vivre dans l'anonymat à son entrée dans le monde clandestin de la CIA. Sa formation a fait de lui un tueur, une compétence qu'il n'a aucun scrupule à utiliser. Elle Sinclair, la soeur de son ami d'enfance, est loin d'être une fille banale. Elle sera la prochaine grande star. Elle est aussi celle qu'il ne peut pas avoir. Les lumières aveuglantes des flashs dans son monde de célébrité sont en contradiction avec la discrétion et l'invisibilité requises dans le sien. Puis, un jour, elle n'est plus là. Disparue, sans un mot ni une trace. Un appel à l'aide désespéré de son frère met à l'épreuve les compétences d'infiltration de Shadow. Les enjeux sont énormes, et Shadow est prêt à tout risquer pour elle. Les deux seules constantes de cette équation sont la menace de faire sauter sa couverture et la probabilité qu'il ne puisse pas l'atteindre à temps. Avec le danger à chaque tournant, Shadow et Elle peuvent-ils survivre ? Ou les ombres qui les entourent finiront-elles par causer leur perte ?