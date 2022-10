Jacques Vigne. Une vie de passeur entre l’Orient et l’Occident

Le Docteur Jacques Vigne est un psychiatre français formé à Paris. Après l'obtention de son diplôme, il décide de partir pour l'Inde pour étudier trois ans à l'Université hindoue de Bénarès. Puis, il vécut une dizaine d'années auprès de son maître Swami Vijayânanda. Inspiré par ce dernier, il vit principalement en Inde avec des périodes en ashram et en ermitage dans l'Himalaya. Il étudie, entre-temps, les rapports subtils entre le corps, l'esprit et l'âme. Adepte de la philosophie hindoue védanta, il compare les techniques de méditation traditionnelles et la médecine occidentale. Son temps est partagé entre retraite, écriture, méditation et intervention en public principalement des conférences. Il est l'auteur de nombreux ouvrages traitant de spiritualité et de médecine curative. Dans ses écrits, il est particulièrement attentif à établir des ponts entre l'orient et l'occident, entre la psychologie moderne et la spiritualité, entre les pratiques de sagesse de l'Inde et le christianisme. Encore aujourd'hui il soutient différents projets humanitaires en Inde et au Népal. Ce livre regroupe différents témoignages, photos et histoires de la vie de Jacques Vigne "? vu par son assistante ? " ainsi que certains aspects considérés comme non-conventionnels...