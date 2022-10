Ovnis sur la France - Des années 1940 à nos jours

La recherche sur les soucoupes volantes commence à la fin des années 1940 en France. Elle est, dans un premier temps, menée par ceux que l'on nomme les "soucoupistes" et qui se regroupent rapidement par affinité. Les premiers groupements privés d'envergure apparaissent dans les années 1950 et se généralisent à la fin des années 1960. La décennie 1970 correspond à l'âge d'or de l'ufologie en France : les organisations se comptent par centaines et les chercheurs par milliers. A partir de cette époque, ce réseau de recherche sur les ovnis tente de se connecter à une ufologie scientifique publique en plein essor. La plupart des informations contenues dans cet ouvrage sont inédites : on y trouve des perspectives socio-historiques, décrivant les hommes, les associations et leurs actions. Elles s'appuient en grande partie sur des archives privées jamais dépouillées : courriers, documents administratifs divers, fiches d'adhérents, actes de comptabilité, etc.