La Lumière vient toujours d'en haut

Dans cet ouvrage, Jean Morzelle décrit non seulement son expérience de mort imminente (EMI), baignée par la Lumière, mais aussi - et surtout - les multiples conséquences spirituelles et les certitudes que cette expérience lui a fait découvrir. Il dévoile d'autres EMI, dont l'une, spectaculaire, est révélée ici pour la première fois dans son intégralité. Il décrit aussi un endroit très particulier, Espis, situé près de Moissac dans le Tarn et Garonne, ou, dit-il : "Il se passe toujours quelque chose" . C'est en effet un lieu d'apparitions mariales et de phénomènes paranormaux dont il a été personnellement le témoin. Jean Morzelle a pour but d'apaiser les peurs et les angoisses de ses contemporains, souvent effrayés par l'après-vie ou profondément meurtris par la perte d'un proche.