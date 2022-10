Extraterrestres - Le contact a déjà eu lieu ! La vie de George Hunt Williamson

Ce livre est la toute première biographie exhaustive consacrée à George Hunt Williamson, l'auteur du best-seller " Les Gîtes secrets du lion "'. La plupart des informations sont dues à la persévérance, à la passion et au travail de fourmi du chercheur et auteur Michel Zirger. Le lecteur y trouvera un grand nombre de révélations, notamment sur George Adamski, sur les empreintes de pas extraterrestres relevées à Desert Center le 20 novembre 1952 et dont les photographies sont ici montrées pour la première fois en clair et en gros plan, sur le "croisement" inattendu de Williamson en 1958 avec le cas de contact italien aujourd'hui célèbre appelé "Amicizia" , ainsi que sur le Secret des Andes et sa fameuse "Abbaye des Sept Rayons" . La vie de Williamson est totalement "revisitée" grâce à des documents personnels inédits, propriétés de Michel Zirger, qui mettront fin aux erreurs et à certains ragots ressassés à l'infini. En contrepoint de la partie biographique proprement dite due à Michel Zirger, Maurizio Martinelli, de par son érudition, offre des éclairages novateurs sur certains aspects de George Hunt Williamson comme par exemple les affinités de son oeuvre avec celle de Zecharia Sitchin. Maurizio Martinelli est le spécialiste de George Hunt Williamson en Italie. Chercheur méticuleux à la vision juste et équilibrée, il forme avec Michel Zirger le tandem parfait pour décrypter la vie et l'oeuvre de ce personnage énigmatique, dont l'influence est toujours prégnante sur l'ufologie contemporaine. Bref, voilà un livre explosif par son contenu et ses illustrations qui intéressera bien évidemment tous ceux qui veulent mieux connaître le père de la théorie des "Anciens Astronautes" , ou tous ceux que la genèse du phénomène ovni passionne, ainsi que les amateurs de quêtes mystiques.