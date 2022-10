Une équipe de marginaux Tome 1 : Des secrets bien cachés

Neil Josten est le nouveau membre de l'équipe d'Exy de Palmetto State University. Petit, rapide, il déborde de talent... et il est poursuivi par son père, un chef de gang surnommé le Boucher. Signer un contrat avec les Fox de PSU est la pire des idées. L'équipe n'est pas du genre à passer inaperçue, dans le monde du sport universitaire, et la photo de Neil promet d'être diffusée dans tout le pays. Sous cette attention constante, ses mensonges ne tiendront pas longtemps la route, et la vérité signera son arrêt de mort. Mais Neil n'est pas le seul de l'équipe à avoir des secrets. Un de ses coéquipiers est un ami d'enfance, et il ne peut pas l'abandonner une seconde fois. Neil a survécu aux huit dernières années en fuyant. Peut-être que, cette fois, il a trouvé quelqu'un et quelque chose qui vaille la peine de se battre. #MM #Sport #Romance #EnnemiesToLovers Ce livre contient des scènes violentes et aborde des sujets difficiles. --- "L'écriture est soignée, les personnages sont complexes, intéressants et réalistes, l'intrigue est palpitante et bouleversante. [... ] LISEZ-LE. JE VOUS EN PRIE". - Lisa J (Goodreads) "OK. Laisse-moi juste dire. Ce livre est génial. Je suis tombée amoureuse de lui dès le début et j'ai été heureuse de constater que mon affection pour lui n'a pas faibli tout au long du livre". - Ais (Goodreads)