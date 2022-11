Endométriose, PMA comment mieux vivre ton parcours ?. Réponses d'experts et témoignes

"Je suis plus d'une sur dix ! Comme plus d'une femme sur dix, je suis atteinte d'endométriose. Malgré des douleurs depuis mes premières menstruations, je n'ai été diagnostiquée qu'en 2019, à la suite d'un bilan d'infertilité. J'ai ensuite entamé un parcours de PMA que j'ai vécu comme un tsunami émotionnel. Face au manque d'informations et de suivi proposés, j'ai écrit ce livre pour t'aider et t'accompagner dans ton parcours de soin. Avec l'aide d'experts, j'apporte des réponses aux questions que tu peux te poser et je détaille les méthodes qui peuvent nous soulager. Prête à démarrer cette aventure en ma compagnie ? " Entre témoignages à cur ouvert et carnet de santé, cet ouvrage mêle interviews de médecins traditionnels et alternatifs, exercices, podcasts et bien d'autres, pour mieux comprendre l'endométriose et la PMA et se réconcilier avec son corps.