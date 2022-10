Quand on connaît le style de vie rock'n'roll et insouciant de Rick Fars, il n'est pas surprenant de constater qu'il a expérimenté beaucoup de choses, et dans son cas précis, qu'il a très probablement fait ces expériences entre les draps d'une femme. Riche playboy célibataire, Rick n'a jamais été conquis par aucune femme, mais cela ne l'a pas empêché d'en conquérir fréquemment et généreusement. Pour le monde extérieur, Rick vit un rêve, mais les apparences peuvent être trompeuses et derrière les portes closes, la vie de Rick est bien plus complexe que ce que l'on pourrait croire. Lorsque le passé et le présent se heurtent, l'avenir de Rick l'aidera-t-il enfin à se connaître lui-même ?