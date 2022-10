Sassy Boyz Tome 4 : Splendide & Surprenant

Hop Lovette ne craint pas de prendre des risques. Etre le fils illégitime de la royauté new-yorkaise ne lui a jamais rien apporté si ce n'est des peines de coeur. Alors, lorsque les Sassy Boyz décrochent un contrat au club Switch, il sait que ce n'est qu'une question de temps avant que son monde soit bouleversé : le propriétaire est son rival d'enfance. Rafe Marson doit tout au père de Hop, et il est bien décidé à rembourser ses dettes. Rien ne se mettra en travers de son chemin, pas même une sauvage, belle et exaspérante vision de son passé. Pas même lorsque Hop réveille des sentiments qu'il aurait mieux fait de laisser enfouis. Pas même quand Hop le séduit. Quand l'occasion se présente, Hop est celui qui doit prendre les devants et aider Rafe. Mais travailler ensemble sans être ensemble est plus difficile qu'ils le pensaient - et lorsque tout ce qu'ils ont accompli est menacé, Rafe devra prouver que trouver le véritable amour est une perle rare.