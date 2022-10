Atlas des Oiseaux Migrateurs de France. Pack en 2 volumes

Cet ouvrage fait la synthèse d'une base de connaissance impressionnante : 100 millions de données collectées par plus de 50 000 ornithologues professionnels et amateurs, portant sur la migration des oiseaux en France. Les données issues de programmes scientifiques ont également été intégrées (suivi des oiseaux par pose de bagues ou par balises satellites), ainsi que plus de 3000 références bibliographiques. La rédaction de l'ouvrage impliquant plus de 200 contributeurs a nécessité 4 ans de travail sous la coordination de Jérémy Dupuis et Louis Sallé, salariés de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO). Pour chacune des 320 espèces migratrices, les auteurs proposent une synthèse complètement inédite des connaissances disponibles, des voies de migration, des diagrammes de la phénologie, une analyse des dates de migration (décalages liés à l'évolution du climat), l'évolution des effectifs, etc. Des cartes présentent les stratégies et les voies de migration à l'échelle continentale ou nationale, la répartition spatiale et temporelle du passage en France, les zones de haltes et les points de concentration du passage, les comportements, les habitats fréquentés ou encore les enjeux de conservation. Cet atlas constituera un référentiel pour tous les ornithologues en Europe dans les décennies à venir pour étudier l'évolution des populations d'oiseaux.