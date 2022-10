IA, jeux de dupes. Les pouvoirs des simulations et les simulations des pouvoirs

L'intelligence artificielle (IA) est un mot incontournable dans notre société et qui résonne dans tous les secteurs d'activité depuis l'industrie, la justice, la finance jusqu'à des domaines plus socialement sensibles comme l'humanitaire, l'éducation ou la médecine. Les technologies de l'IA sont nées de la décision radicale de bouleverser la programmation informatique. Cependant, l'IA a été définie de nombreuses façons depuis "Les machines peuvent-elles penser ? " de Turing (1950). Encore aujourd'hui, il n'existe pas une définition consensuelle et son évolution s'attribue plus à la puissance de traitement des ordinateurs qu'aux progrès de l'IA elle-même. L'IA pourrait se résumer à un ensemble de systèmes capables de simuler des tâches, des actions et des pensées de l'être humain, c'est-à-dire à cette faculté d'imiter des processus rationnels et logiques qui se veulent classifiant et automatiques pour répondre à des problèmes ou des situations auxquels les humains ont à faire face. L'IA permet ainsi d'assister la prise de décision d'un usager en analysant un ensemble des données par des moyens automatisées sans nécessiter l'implication humaine. Elle témoigne d'un potentiel incroyable à dépasser les possibilités de classification d'un être humain. Par ailleurs, l'IA permet de modéliser un ensemble de processus et nous pouvons nous interroger sur la validité des algorithmes et les gouvernances à l'oeuvre dans les programmes qui initient la politique des villes et déterminent ainsi les nouveaux usages et les manières de vivre. C'est ce que cet ouvrage se propose d'expliquer.