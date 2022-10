On ne meurt que deux fois

Dans le Massif Central, de petites secousses telluriques inquiètent. Et si les volcans d'Auvergne se réveillaient ? Les habitants sont prompts à accuser Démétrios, une vedette du star system, mi-gourou, mi-magicien, installé dans la région. Il a pris sous son égide pour la régulariser la jeune et belle Silvia, une sans-papière africaine, qui a entrepris, sous la direction du professeur Léon-Jean Berger, une thèse sur les griots modernes dont il serait le symbole. Orphée-Démétrios, Eurydice-Silvia, le berger Aristée-professeur Berger, c'est la transposition au XXIème siècle du mythe d'Orphée dans un roman de terroir qui exalte le patrimoine touristique, culturel et gastronomique de la région Auvergne. Mais la descente aux enfers va s'accomplir inexorablement. Les héros pourront-ils échapper à leur destin ?