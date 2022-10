La Comtesse aux fœtus

Désiré Duculot, infirmier en chef d'une maison de repos devient, bien malgré lui, détenteur de secrets si longtemps gardés par une de ses pensionnaires : Lisbeth Castel de Mont le Soie. Ses allures de "grande dame condescendante" liée par une lointaine filiation à Léopold II, roi des Belges, lui ont valu ce surnom de Comtesse auquel elle tient. Elle connaît bien l'histoire de sa région, ses petits et grands mystères pas toujours avouables bien enfouis dans la mémoire collective. D'abord curieux, Désiré use de stratagèmes pour enquêter ; les faits, bien que prescrits, attestent du "silence assourdissant" d'une époque où les dérives de la haute société, des politiciens et du clergé sont monnaie courante. L'irrévérencieuse Comtesse, en aurait-elle profité pour son enrichissement personnel ? Tous ses sens libertins en éveil, aimant les plaisirs de la bonne chair, audacieuse et libre, croqueuse d'hommes et d'héritages, Lisbeth traverse les décennies sans être inquiétée. Adroitement, Désiré suscite des confidences qui le laissent pantois, car les révélations s'avèrent extraordinaires. D'abord spectateur des machinations racontées sans le moindre état d'âme, l'infirmier saisit ensuite l'opportunité de devenir acteur de son avenir. Après le décès accidentel de Désiré, son fils, devenu commissaire de police, hérite d'une propriété bien mal acquise.