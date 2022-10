Sur les sentiers de la performance. Témoignages Sincères

"Ce joueur n'est pas assez performant ! " "Les performances passées ne préjugent pas des performances futures" "Il a surperformé" "Quelle performance ! ... Serait-elle suspecte ? " L'idée de performance revient sans cesse lorsque le résultat est constaté, mais dans le fond, d'où vient elle, cette performance ? Existe-t-il une recette miracle pour en disposer dès que nécessaire ? Faut-il nécessairement souffrir pour l'atteindre ? Sommes-nous tous potentiellement performants ? Pour décrire de la façon la plus précise et honnête possible les ingrédients nécessaires pour obtenir de la performance dans les actions, l'auteur est parti à la rencontre de "performers" , hommes et femmes qui, dans des activités très diverses ont atteint une grande maîtrise au point d'y rencontrer résultat et épanouissement. L'auteur a suivi ces performers sur leurs sentiers de performance respectifs et écouté leurs témoignages, savants mélanges d'humilité, d'intérêt pour leur activité, de longs cheminements, d'équilibre, de désir d'apprendre et... de tant d'autres choses. A l'appui de ces riches retours, il présente dans ce livre les démarches, attitudes et comportements qu'il semble nécessaire de faire naître et de cultiver lorsque l'on recherche la performance.