Le Dieu inconnu de la Bible - Un mystère ufologique

Alors que les religions grecques, latines, égyptiennes, hindoues - entre beaucoup d'autres - nous ont livré des représentations de leurs divinités, celles du Livre recèlent un profond et irritant mystère : il n'existe aucune image théologiquement reconnue du dieu de la Bible. Y a-t-il une raison précise à ce voeu explicite de YHWH ? Pourquoi voulait-il cacher à tout prix son corps et son visage à tout le monde ? Seul Moïse avait pu le contempler sans problème. Que voulait-il dissimuler et qui ne devait être révélé à aucun prix ? Toutes ces questions trouveront une réponse dans le présent ouvrage avec une argumentation basée, aussi bien sur les écrits anciens et païens, les textes canoniques ou apocryphes, que sur des données scientifiques contemporaines. Un portrait réaliste, quoique singulier et hors du commun, pourra être ainsi dessiné du dieu fondateur des religions judéo-chrétiennes, tout au long des pages qui vont suivre. Des géants dont parlent les traditions antiques aux êtres reptiliens, l'auteur nous entraîne aux confins de la religion... et de l'ufologie.