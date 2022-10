D'Est en Est

Michel Serres disait souvent qu'au fond, on n'écrit que sur sa famille. C'est vrai pour Joëlle Lasserre, qui, il y a quelques années, a commencé à s'intéresser à l'histoire des siens. Et voici qu'au hasard de ses recherches, elle apprend qu'un de ses grands-oncles a fait le travail et décrit l'étrange aventure qui vit une famille de juifs alsaciens s'installer aux Philippines à la fin du dix-neuvième siècle. "Cette histoire de l'ascension d'une famille pauvre à une plus que confortable bourgeoisie qui a, crapulerie mise à part, quelque chose d'un roman picaresque, est vraie de bout en bout et révélatrice de ce que peut l'alliance de la nécessité, de l'audace et de la ténacité". , dit-elle. C'est vrai qu'il y a du Lazarillo de Tormes chez Raphaël et Charles, les fondateurs de la geste des Lévy-Hermanos, mais on pense souvent aux Valeureux d'Albert Cohen. Joëlle Lasserre est interprète de conférence. Née à Paris, elle a vécu pour des raisons d'études, de travail et de vie privée, dans différents pays avant de revenir Paris. Dans chacun de ces pays elle a planté puis arraché des racines, ce qui peut rappeler certains de ses personnages.