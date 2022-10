Il était une fois... Les contes et légendes de Normandie

Fées et fés, goubelins et milloraines, diables bornés et malandrins idiots, amoureux maudits et fantômes terrifiants, époux meurtriers et lutins infects, médaillon protecteur et animal rusé, chanoine roublard et roi bonace... et bien d'autres personnages inoubliables encore... Amélie, guide touristique, revisite avec vous les contes et légendes de Normandie.