Un jour, je parle de ma vie professionnelle à deux étudiants en est sa disparition sciences humaines. Ils me retournent : - Ce savoir-là, il faut que vous le transmettiez. On ne nous l'enseigne pas. Nous n'avons rencontré rien de semblable dans nos livres. A la lumière de petits tableaux drolatiques et profonds, L'Utopie du travail social est sa disparition rend justice à la poésie baroque des "quartiers sensibles" , interroge et éclaire le sens de l'engagement interculturel. Un vade-mecum décalé