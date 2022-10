Sauve ta vie, deviens actif

Notre mode de vie n'a pas cessé d'évoluer depuis des siècles. Toutes nos habitudes ont été chamboulées et surtout celles portées sur l'activité physique et la nutrition. Ce nouveau mode de vie améliore-t-il notre santé? Est-il bon pour notre espérance de vie ? Loin de là, j'en ai bien peur. Aujourd'hui, un nouveau fléau à deux têtes menace notre bien-être, la sédentarisation et l'inactivité. Toutes les recherches scientifiques, tous les chiffres des organisations internationales nous montrent actuellement que nous scions avec ferveur la branche sur laquelle nous sommes assis. Ces organisations en collaboration avec les gouvernements occidentaux tirent enfin la sonnette d'alarme pour nous mettre en garde contre les méfaits cumulés de cette hyper sédentarisation que nous vivons. Notre vie ainsi que celle de nos enfants sont en danger. Si faire de l'activité physique est une bonne chose ce n'est pas suffisant. Il faut réussir à modifier nos comportements pour reprendre possession de notre corps et redevenir actif. Cet ouvrage a pour ambition de vous faire prendre conscience de cet état de fait en dressant un portrait de notre société puis de vous donner les outils nécessaires, tant dans le domaine physique que psychologique, pour vous aider à reprendre le contrôle de votre vie et de votre bien-être indéniablement lié à l'activité physique et au mouvement en général.