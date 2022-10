Analecta. 2020-2021 ces belles années

"Les citations sont les béquilles des écrivains infirmes" , notait Paul Morand. La race des béquillards n'est pas près de s'éteindre. Morand en fut ; J'en suis. Qui n'en est, désormais ? La Bruyère nous a prévenus : "tout est dit" . Borges, dans un dialogue du Livre de sable : "Maître de sa vie, l'homme l'est aussi de sa mort - Il s'agit d'une citation ? lui demandai-je. - Certainement. Il ne nous reste plus que des citations" . Il ne me reste plus que des citations. Ce n'est, au reste, que par elles que j'ai une chance de rester. Si on ne cite pas on phagocyte. Le cru ou le cuit. Citer, c'est servir cru ; phagocyter, c'est détruire (déconstruire) les citations en les cuisant dans un bouillon de culture. J'ai opté dans cet opuscule pour le cru, le cru intégral, donc rien de mon cru. Je crois pourtant que ...