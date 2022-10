C'est nous les Africains

A l'occasion de l'anniversaire des soixante ans des Accords d'Evian, il nous a semblé intéressant de rééditer le carnet de route, de septembre 1943 à juillet 1945, du médecin-chef du 2ème Régiment de cuirassiers de la 1ère Division blindée. Paru en 1967, et rapidement épuisé, ce témoignage unique du Dr Henry DELOUPY est dédié aux " Martin, Lopez, Mohamed et tant d'autres, venus d'au-delà des mers et tombés au combat pour la Libération de la France. " Réédité en 1990 par le Service historique de l'armée de terre et à nouveau épuisé, il rappelle le sacrifice des soldats de " l'Armée d'Afrique " venus d'Algérie pour libérer la métropole, dont la plupart n'avaient jamais foulé le sol. Il nous a paru opportun de rajouter, en contrepoint de son journal de bord, celui de son fils aîné qui a participé à la guerre d'Algérie quinze ans plus tard. Jean DELOUPY, jeune pied-noir qui a devancé l'appel pour s'engager dans l'armée française en tant que sous-lieutenant de harkis de 1960 à 1962, livre dans " A vous, mes frères que j'ai abandonnés ", le témoignage inédit d'un soldat déchiré par ce drame. Du combattant victorieux au combattu amer, ces bouleversants regards croisés d'un père et de son fils sur leurs campagnes respectives illustrent à eux seuls la tragédie des acteurs des " événements ", au cours desquels la souffrance a remplacé la gloire. Puissent ces souvenirs contribuer au devoir d'une mémoire collective pacifiée auquel se livre la nation tout entière. " Un témoignage précieux " Colonel Paul GAUJAC, Chef du service historique de l'armée de terre.