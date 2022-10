Ovnis - Vers la fin du secret ?

Gildas Bourdais présente dans ce nouveau livre les témoignages et documents les plus convaincants sur les secrets américains, comme la récupération d'Ovnis accidentés, les études qui en ont été faites et même les contacts ultrasecrets qui ont suivi. C'est ainsi l'histoire incroyable du phénomène Ovni qui est peu à peu dévoilée par des témoins de l'intérieur dont le nombre ne cesse de croître. Le secret sur les ovnis pourra-t-il être maintenu indéfiniment ? Non seulement les ovnis sont une réalité, mais il y a bel et bien, on va le voir, une politique du secret, aux Etats-Unis et dans d'autres pays qui se lève peu à peu. Je vais montrer qu'il y a eu, au cours de cette décennie, des signes d'évolution favorable, dans un certain nombre de pays, dont la France, et même les Etats-Unis, vers cet objectif encore hypothétique de levée du secret. En France, le Centre National d'Etudes Spatiales (Cnes), après avoir fermé en 2004 son petit service d'étude des ovnis, le SEPRA, a fait demi-tour dès l'année suivante pour le remettre en activité sous le nom de GEIPAN, "Groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés". Son comité de pilotage est présidé par Yves Sillard, lui-même ancien directeur général du Cnes, et ancien délégué général pour l'armement. C'est dire que la question est de nouveau prise au sérieux. Le point important, à souligner tout de suite, est que le GEIPAN n'a pas tardé à confirmer publiquement la réalité des ovnis, contredisant ainsi les sceptiques. C'est un premier pas ! Nous verrons en détail cette évolution intéressante de l'ufologie "officielle" au chapitre III. Cependant, de fortes réticences subsistent, dans le monde scientifique, intellectuel et médiatique, en France et dans le monde. On sent une hésitation dans l'air avec, à la télévision, des émissions tantôt ouvertes, tantôt sceptiques. Récemment encore, le dernier mot a été donné aux sceptiques à l'émission de France 3, Pièces à conviction, du 27 juin 2007, animée par Elise Lucet. Cette émission a pu sembler équilibrée entre les pour et les contre, mais c'était un faux-semblant. En réalité, elle ne l'était pas du tout. Heureusement, d'autres émissions ont choisi une approche plus ouverte, comme nous le verrons.