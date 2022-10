Ovnis & Intelligence extraterrestre - La révélation

Voici, enfin, une explication cohérente aux manifestations étranges du phénomène Ovni. Ce livre montre que ce phénomène est attribuable à l'existence de civilisations extraterrestres évoluées. Une ou plusieurs civilisations sont présentes sur Terre depuis très longtemps. Elles ont utilisé des intelligences artificielles pour explorer notre planète et mémoriser notre évolution. Les performances des ovnis sont explicables par la maîtrise de champs de force et l'intelligence extraterrestre (IET) qui contrôle le phénomène Ovni dispose de moyens fantastiques qui lui permettent de nous leurrer de façon très efficace et qui masquent ainsi ses véritables actions et intentions. La révélation de ce livre est qu'à partir de la science et de la technologie actuelles, il est possible non seulement d'expliquer les performances fantastiques des Ovnis mais d'étendre ces explications au domaine du paranormal et des religions. En comparant les témoignages relatifs aux ovnis et les phénomènes "paranormaux" , on constate que les mêmes outils sont à l'oeuvre et qu'il en est de même pour les "miracles" (apparitions, lévitations, bilocation etc. .). Le phénomène Ovni est bien réel et il n'est pas d'origine paranormal, mais il peut en simuler parfaitement toutes les manifestations. Quand vous aurez lu ce livre vous ne verrez jamais plus le monde de la même façon.