Dialogue avec les esprits de la nature Tome 3

Vous tenez entre les mains un ouvrage peu commun où la magie est présente à chaque page. Les précieuses illustrations de chaque esprit de la nature, les photographies des lieux enchanteurs où ils ont été observés ainsi que les phrases intégralement inspirées qui les accompagnent ont toutes été réalisées dans le but de vous toucher au plus profond de vous-même. Par le ressenti, elles vous invitent à découvrir ce monde invisible mais aussi à vous ressourcer et vous recréer dans une version plus grandiose de celui que vous êtes vraiment. Dans ce troisième volume, Steeve Di Marco vous guide au fil des pages vers un vécu intérieur physique autant qu'émotionnel. Il vous dévoile des secrets confiés par plus de cinquante esprits de la nature, ces êtres merveilleux que vous pourrez vous aussi rencontrer si vous osez vous aventurer dans les endroits magiques dont beaucoup sont situés près de chez vous ! Vous approfondirez votre lien avec ces êtres grâce aux photos, dessins, dialogues et textes constituant ce recueil.